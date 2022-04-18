Петербуржец украл почти 5 млн из сейфа пензенской родственницы

18.04.2022 | 16:05

Вступил в силу приговор 28-летнему жителю Санкт-Петербурга, который украл несколько миллионов из чужого сейфа.

Мужчина жил у своей троюродной тетки в Пензе и имел ключи от ее сейфа, вмонтированного в стену одной из комнат. В нем хозяйка хранила деньги матери, вырученные от продажи квартиры.

Пользуясь положением, в период с сентября 2020 года по 15 июня 2021-го он похитил из сейфа рубли и евро на общую сумму почти 4,8 млн рублей, а потом скрылся с деньгами.

Не дождавшись возврата ключа, хозяйка квартиры вскрыла сейф с помощью специалиста и обнаружила пропажу.

В суде племянник заявил, что тетка сама все потратила, а его оговаривает.

«Чтобы она смогла оправдаться перед матерью, он ей написал расписки о том, что вернет пропавшие из сейфа деньги. А наличие у него крупной суммы денег он объяснил своей неофициальной финансовой деятельностью, от которой осенью 2018 года у него скопилось примерно 34-35 тысяч евро», - изложила доводы злоумышленника старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Такая позиция не соответствовала ранее заявленной.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину признавал в полном объеме и пояснял, что с 2018 года проживал у потерпевшей, работал в принадлежащей ей пекарне управляющим. Ему было известно, что в квартире находится крупная сумма денег. Летом 2020 г. по просьбе потерпевшей он занимался ремонтом, а для оплаты стройматериалов и услуг специалистов она оставила ему ключ от сейфа. С июня 2020 г. по февраль 2021 г. он втайне от потерпевшей брал денежные средства, которые проиграл в букмекерской конторе, делая ставки на спортивные события», - пояснила Светлана Артамонова.

Также банк предоставил сведения о том, что злоумышленник за семь месяцев 18 раз менял евро на рубли, реализовав таким образом почти 30 000 евро.

В итоге Железнодорожный суд Пензы назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, был полностью удовлетворен иск потерпевшей о взыскании ущерба в размере около 4,8 млн рублей.

«В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска обращено взыскание на арестованное в рамках уголовного дела имущество осужденного - мобильный телефон», - уточнила Светлана Артамонова.

Петербуржец не согласился с решением суда, вместе с защитником они подали апелляции, в которых просили об оправдании.

«Судебной коллегией по уголовным делам жалобы оставлены без удовлетворения», - отметили в пресс-службе Пензенского областного суда.