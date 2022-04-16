Ссора молодых супругов: жена - в больнице, муж - под следствием

16.04.2022 | 14:23

Пензенские правоохранители устанавливают обстоятельства криминального ЧП, которым закончилась семейная ссора молодой пары.

В отдел полиции № 4 поступил сигнал: молодая женщина доставлена в больницу с травмой из дома на Львовской улице.

Первыми на место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции. 22-летний муж госпитализированной пензячки не стал отпираться и рассказал, что произошло.

По его словам, он вернулся домой нетрезвым. Жена начала высказывать недовольство, завязалась ссора. Муж схватил нож и вонзил лезвие в кисть супруги.

Эксперт квалифицировал телесное повреждение как вред здоровью средней тяжести. С пензенца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.