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Криминал

В Пензе организация потеряла миллионы рублей, покупая бумагу

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Сотрудники одной из пензенских организаций хотели выгодно купить офисную бумагу, но в итоге лишились крупной суммы денег. В интернете они нашли объявление, в котором предлагалось приобрести пачку листов за 600 рублей. С продавцом связались и заказали товар сразу на 4 752 000 рублей.

«На электронную почту заявительница отправила банковские реквизиты для оплаты товара, по которому впоследствии организация произвела оплату в полном объеме. В ходе дальнейшей переписки продавец подтвердила получение денежных средств на счет и пояснила, что заказ находится в обработке и будет выполнен в течение 10-14 дней», - сообщил следователь СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Куприянов.

Однако впоследствии бумага так и не пришла, а звонки и письма заказчика вовсе остались без ответов.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - пояснил Сергей Куприянов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Совсем оборзели мошенники!

Гость||

Скупой платит дважды.

Гость||

На али так же стоит.

Гость||

Я всё же верю что бумага в пути,ждите.

Гость||

Импортозамещение!

Гость||

Гость писал(a):

Совсем оборзели моше
Это вы ещё не слыхали про фальшивые авизо в начале 90-х...

Гость||

она уже 500 стоит

Имя: Гость
Комментарий:

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