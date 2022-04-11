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Криминал

Желание отыграться довело пензенца до преступления

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«Изъял сумму из кассы, чтобы отыграть свои долги в азартных играх», - так мужчина объяснил полицейским свои противоправные действия. Сотрудника одной из станций технического обслуживания автомобилей задержали по подозрению в совершении кражи.

«Это было к вечеру, никого из начальства уже не было, и я решил похитить из кассы 25 000 рублей, чтобы отыграться в букмекерской конторе. Но получилось, что я их проиграл», - рассказал мужчина.

В компании работник трудился более 10 лет и находился на хорошем счету, однако в последнее время потерял всякое доверие. Из-за постоянных ставок он погряз в долгах и дошел до кражи. Кроме того, полицейские выявили еще несколько преступных деяний, совершенных данным гражданином.

«Впоследствии на молодого человека поступило заявление от постоянного клиента указанной организации. Заявитель пояснил, что данный гражданин предложил ему приобрести у него шины и, взяв задаток, 15 000 рублей, перестал отвечать на звонки», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.

А еще из помещения он, кроме денег, прихватил так называемый дошиповочный пистолет и на работу больше не вышел. В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел. Ему грозит реальное лишение свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Лучше в автоматы играть напротив весны

Гость||

Зачем эти букмекеры,в центре города,в континете стоят игровые автоматы,новенькие гаминаторы,всё как раньше !

Имя: Гость
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