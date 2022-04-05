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Криминал

В Сердобске присяжные сочли москвича виновным в убийстве

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В Пензенской области на основании вердикта присяжных осудили 60-летнего жителя столицы, который убил своего 58-летнего приятеля.

Москвич приехал на малую родину в Сердобск и вечером 11 июня 2021 года пошел в гости к товарищу. Во время застолья мужчины поругались.

«Гость вооружился находящимся на месте происшествия ножом и умышленно нанес хозяину квартиры не менее двух ударов в область шеи и не менее одного удара в область левой кисти. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Злоумышленника задержали, однако свою вину он не признал, заявив, что у приятеля был, но никого не убивал.

«Государственный обвинитель предоставил суду присяжных доказательства умышленного причинения подсудимым смерти потерпевшему, в числе которых - показания злоумышленника, данные им в ходе предварительного расследования. Мужчина пояснял, что между ним и сердобским товарищем возник конфликт из-за службы в армии. Сердобчанин стал вести себя агрессивно и в какой-то момент взял со стола кухонный нож, который он выбил из его рук. Затем они упали на пол кухни. Находясь снизу, он нащупал рукой на полу упавший нож и нанес им два удара в область шеи прижимавшего его к полу товарища. После второго удара сердобчанин захрипел, а он вылез из-под потерпевшего и ушел в имевшуюся у него в Сердобске квартиру», - пояснила Светлана Артамонова.

Присяжные сочли, что москвич виновен в убийстве. На основании этого решения суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима. С мужчины также взыскали полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу дочери погибшего.

Приговор в законную силу не вступил.

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