Ревнивый житель Старого Захаркина едва не зарезал односельчанина

05.04.2022 | 15:18

52-летний житель села Старое Захаркино Шемышейского района обвиняется в покушении на убийство.

Ночью 27 марта к нему и его сожительнице пришел знакомый. Все трое устроили застолье, и односельчанин остался ночевать.

Утром гость начал оказывать женщине знаки внимания, но это не понравилось ее гражданскому мужу. Между мужчинами разгорелась ссора. Разозлившийся хозяин схватил нож и не менее семи раз ударил им по телу и шее приятеля.

После этого вся компания легла спать. Лишь через несколько часов хозяин дома вызвал бригаду скорой помощи. Раненого госпитализировали.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Свою вину он признал.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.