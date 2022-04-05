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Криминал

Ревнивый житель Старого Захаркина едва не зарезал односельчанина

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52-летний житель села Старое Захаркино Шемышейского района обвиняется в покушении на убийство.

Ночью 27 марта к нему и его сожительнице пришел знакомый. Все трое устроили застолье, и односельчанин остался ночевать.

Утром гость начал оказывать женщине знаки внимания, но это не понравилось ее гражданскому мужу. Между мужчинами разгорелась ссора. Разозлившийся хозяин схватил нож и не менее семи раз ударил им по телу и шее приятеля.

После этого вся компания легла спать. Лишь через несколько часов хозяин дома вызвал бригаду скорой помощи. Раненого госпитализировали.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Свою вину он признал.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/penza.sledcom
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Гость||

дно

Гость||

Ну слава Богу , а-то не было новостей из Шемышейки...

Всегда с Зариком конкурировали и вдруг затишье.

Гость||

УЖОС.

Гость||

Зарезал-не зарезал,какая разница?

Гость||

Алкоголики по пьянке все любвеобильные наверное. По трезвому слов связать не могут. Маргиналы.

Гость||

Там наверное не стоит уже, стал оказывать знаки внимания.

Имя: Гость
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