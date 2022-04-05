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Криминал

Домушник убедил жену, что нашел украденные ноутбуки на лавочке

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38-летний уроженец Краснодара, временно зарегистрированный в Заречном, предстанет перед судом. Мужчина уже имеет богатый опыт общения с правоохранителями и служителями Фемиды за 18 хищений. Теперь он обвиняется еще в двух кражах с незаконным проникновением в жилище.

В ноябре и декабре прошлого года любитель поживиться чужим добром промышлял в частных домах. Убедившись, что хозяев нет, он надевал перчатки, вскрывал или разбивал створки окон, влезал внутрь и забирал вещи (в том числе два ноутбука и телевизор) и деньги.

Общая сумма ущерба, причиненного двум жертвам домушника, превысила 33 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и рассказал, что не имеет постоянного источника дохода, поэтому и решился на кражи. Телевизор и один из ноутбуков он от имени супруги сдал в комиссионный магазин в Пензе, а второй оставил у себя, причем сумел убедить жену в том, что нашел их на лавочке.

«Во время следствия он находился под стражей и добровольно возместил ущерб владельцам украденного имущества. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

домушник профессия грубая, карманник вот где требуется виртуозность

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