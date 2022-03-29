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Криминал

Потерпевшим в результате разлива битума рассказали о ходе следствия

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Руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин провел личный прием граждан, пострадавших в результате разгерметизации резервуара и разлива битума.

ЧП произошло на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе в марте 2022 года. Два человека погибли, еще восемь получили травмы.

На встрече присутствовали семь из восьми пострадавших (один находится на лечении в стационаре) и близкие родственники погибших.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух лиц) находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

«На личном приеме руководитель управления рассказал собравшимся о ходе расследования уголовного дела, разъяснил порядок заявления гражданских исков и возмещения морального вреда и материального ущерба. Потерпевшим будет оказана помощь в получении страховых выплат», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: допрашивают свидетелей, исследуют изъятую документацию, касающуюся деятельности организации и эксплуатации резервуара. Проводятся судебные медицинские, технические и иные экспертизы.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Кто стрелочник?

Гость||

Шурин уже назначил

Гость||

В каком статусе в этом уголовном деле фигурирует владелец данной фирмы Н.Кривозубов? Будет ли нести уголовную ответственность владелец или снова все повесят на стрелочника?

Гость||

Эту родню к ответственности уголовной. Нахапали на халяву, а управлять не могут. Пусть посидят.

Гость||

жалко пожарюг-испачканные боевки самим менять

Гость||

Гость писал(a):

Будет ли нести уголовную ответственность владелец или снова все повесят на стрелочника?
Отгадай с трёх попыток. Или может хоть раз были претенденты?

Гость||

Вечная память погибшим! Соболезнования родственникам погибшим! А также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Гость||

Теперь ещё разобрались бы с тем куда этот битум вывезли.

Имя: Гость
Комментарий:

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