Потерпевшим в результате разлива битума рассказали о ходе следствия

29.03.2022 | 18:06

Руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин провел личный прием граждан, пострадавших в результате разгерметизации резервуара и разлива битума.

ЧП произошло на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе в марте 2022 года. Два человека погибли, еще восемь получили травмы.

На встрече присутствовали семь из восьми пострадавших (один находится на лечении в стационаре) и близкие родственники погибших.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух лиц) находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

«На личном приеме руководитель управления рассказал собравшимся о ходе расследования уголовного дела, разъяснил порядок заявления гражданских исков и возмещения морального вреда и материального ущерба. Потерпевшим будет оказана помощь в получении страховых выплат», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: допрашивают свидетелей, исследуют изъятую документацию, касающуюся деятельности организации и эксплуатации резервуара. Проводятся судебные медицинские, технические и иные экспертизы.