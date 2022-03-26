Пачелмский похититель бочек получил 300 часов обязательных работ

26.03.2022 | 14:24

Житель Пачелмского района, посягнувший на чужое имущество, теперь будет работать на благо общества. Такое решение вынес суд.

Мужчина совершил преступление в первых числах декабря 2021 года. Он залез в сарай на чужом подворье и выкатил оттуда за калитку три металлические бочки. Но этим дело не закончилось: на участке воришка выкопал из земли еще две металлические трубы.

Ущерб, причиненный владельцу, составил 3 591 рубль.

Украденный металл не принес счастья. Похититель бочек и труб оказался на скамье подсудимых.

Суд учел, что мужчина нарушил уголовный кодекс впервые, а хозяин имущества не стал предъявлять ему претензии. В итоге виновному назначено наказание - 300 часов обязательных работ. Трудиться он будет в местах, которые определят орган местного самоуправления и уголовно-исполнительная инспекция.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.