Молодого пензенца обвинили в растрате чужих денег

26.03.2022 | 17:00

26-летнему жителю Пензы придется ответить за присвоение и растрату. Он работал в комиссионном магазине, принадлежавшем самарскому индивидуальному предпринимателю, товароведом.

«Причастность подозреваемого к совершению данного преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 в результате проведенных мероприятий. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся», - сообщил заместитель начальника ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Мамешин.

Полицейским задержанный рассказал, что преступление совершил из-за трудного материального положения и все деньги уже потратил.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнил Андрей Мамешин.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд. Молодой человек может лишиться свободы на срок до 2 лет.