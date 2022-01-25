Жительница Пачелмского района пошла под суд за липовые права

25.01.2022 | 09:24

21-летняя жительница Пачелмского района оказалась на скамье подсудимых за использование поддельного водительского удостоверения.

В сентябре 2021 года девушка за 25 тысяч рублей купила фальшивые права, в которых стояло ее имя. Но ездить по липовому документу ей пришлось недолго.

15 октября автолюбительницу остановили сотрудники ГИБДД. Она предъявила им удостоверение. Бдительные стражи порядка проверили его по информационной базе и выяснили, что официально документ не выдавался. После этого девушка стала фигуранткой уголовного дела.

«Виновной назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.