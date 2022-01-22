Криминал

Пензенец потерял более миллиона рублей, забыв о бдительности

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Более миллиона рублей отправил мошенникам житель Пензы, 1967 года рождения. Гражданину поступил звонок якобы от сотрудника полиции, который сообщил, что с банковского счета заявителя неизвестные пытаются снять денежные средства и сейчас с ним свяжется сотрудница банка. Следуя указаниям незнакомки, мужчина снял и перевел все накопления.

«Когда все операции были проведены, потерпевший потребовал, чтобы ему отправили чек. Но документ он так и не получил, после чего понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию», - сообщила старший следователь СУ УМВД Росси по г. Пензе Елена Селезнева.

Подозреваемых в совершении преступления устанавливают. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам! При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц, ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - это во всех случаях мошенники», - напомнила населению об основах безопасности Елена Селезнева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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