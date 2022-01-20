Наровчатец хранил в чужом гараже сейф с порохом

20.01.2022 | 10:55

Житель Наровчатского района оказался на скамье подсудимых за хранение взрывчатого вещества метательного типа.

Сейф с бездымным порохом сотрудники полиции обнаружили при проведении оперативно-разыскных действий в домовладении одного из наровчатцев. Он рассказал, что ящик вместе с другими вещами в феврале 2021 года перевез к нему на хранение в гараж знакомый. Так был найден владелец сейфа - мужчина 1987 года рождения.

В суде он пояснил, что раньше был охотником. Когда срок разрешения на приобретение и хранение оружия и боеприпасов к нему истек, он не стал его продлевать, так как из-за конфликтов с родителями держать опасные предметы ему было негде. По этой же причине он перевез на хранение сейф и другие вещи в гараж к приятелю.

Суд счел смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние, подробное сообщение обстоятельств совершения преступления. В итоге владельцу сейфа с порохом назначили наказание ниже низшего предела - 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 10 000 рублей, который необходимо уплатить реально.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.