Криминал

На пр-те Победы подросток ограбил нетрезвого мужчину

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В Октябрьском районе Пензы осужден 16-летний подросток, который ограбил нетрезвого мужчину и похитил деньги с его банковского счета. Юношу признали виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Преступления были совершены вечером 5 сентября. Подросток заметил у подземного перехода на проспекте Победы гражданина, находившегося в состоянии опьянения. Злоумышленник спустился за мужчиной, выхватил из его рук телефон и скрылся.

«В тот же вечер, обнаружив сообщения, свидетельствующие об использовании владельцем телефона приложения «Мобильный банк», подросток перевел с банковского счета потерпевшего чуть более 2,7 тыс. руб.», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Телефоном юноша также распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму еще более 5 тыс.

Уйти от ответственности юноше не удалось. Сотрудники правоохранительных органов установили его причастность к преступлениям. Было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев его, суд приговорил несовершеннолетнего к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Октябрьском районе Пензы осужден 16-летний подросток, который
...весь район опозорил своим поступком

Гость||

А мог и снасильничать.

Гость||

Гость писал(a):

А мог и снасильничать
в попе ай пи нет, не определили бы кто сделал это

Имя: Гость
Комментарий:

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