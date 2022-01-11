Петербуржец подозревается в развращении юной пензячки

11.01.2022 | 15:01

В понедельник, 10 января, в полицию Московского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что местный житель развращал несовершеннолетнюю пензячку.

В период с 26 ноября по 23 декабря 2018 года мужчина через соцсеть «ВКонтакте» переписывался с жительницей Пензенской области 2007 года рождения.

«Полиция установила, что петербуржец неоднократно просил несовершеннолетнюю прислать свои фото в обнаженном виде, а также фотографии своих половых органов, что девочка и делала. Также молодой человек отправлял ей фото своего обнаженного полового члена, то есть совершил с ней развратные действия без применения насилия», - сообщает интернет-телеканал Piter.tv.

Старшим следователем СО по Московскому району Петербурга возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мужчина полностью изобличен в совершении указанного преступления, сообщает телеканал.