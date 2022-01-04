Пензенца задержали на Казанском вокзале с чужим рюкзаком

04.01.2022 | 14:37

Житель Пензенской области рискует оказаться на скамье подсудимых за кражу, совершенную в другом регионе.

Инцидент произошел на станции Москва-Рязанская. Житель Мытищ положил на ленту интроскопа багаж и стал ждать, когда он выйдет с другой стороны аппарата. Но не дождался: рюкзак, в котором находились личные вещи и рабочий ноутбук, таинственным образом исчез из туннеля досмотровой техники.

Мужчина обратился к правоохранителям. Транспортная полиция установила подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний пензенец, которого задержали на Казанском вокзале.

«Мужчина признался в содеянном, похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.