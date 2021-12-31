Кузнечанин назвался Кариной и получил около 250 000 рублей

Около 250 000 рублей за три года отправил житель Неверкинского районе некой Карине, с которой он познакомился в социальной сети. Только «девушка» оказалась молодым человеком - ранее судимым.
«В процессе общения, войдя в доверие, злоумышленник под разными предлогами просил потерпевшего перевести ему денежные средства. В ходе переписки потерпевший неоднократно назначал встречи, но подозреваемый в назначенное время не являлся. После этого заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию», - рассказала старший следователь СО УМВД России по г. Кузнецку Лариса Станчина.
«Карину» (она же - житель города Кузнецка, 1994 года рождения) сотрудники правоохранительных органов нашли. Деньги потерпевшему подозреваемый вернул в полном объеме. Тем не менее за мошеннические действия ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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