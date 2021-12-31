Криминал

Кузнечанин назвался Кариной и получил около 250 000 рублей

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Около 250 000 рублей за три года отправил житель Неверкинского районе некой Карине, с которой он познакомился в социальной сети. Только «девушка» оказалась молодым человеком - ранее судимым.

«В процессе общения, войдя в доверие, злоумышленник под разными предлогами просил потерпевшего перевести ему денежные средства. В ходе переписки потерпевший неоднократно назначал встречи, но подозреваемый в назначенное время не являлся. После этого заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию», - рассказала старший следователь СО УМВД России по г. Кузнецку Лариса Станчина.

«Карину» (она же - житель города Кузнецка, 1994 года рождения) сотрудники правоохранительных органов нашли. Деньги потерпевшему подозреваемый вернул в полном объеме. Тем не менее за мошеннические действия ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Молод,артистичен,хорошо иммитирует женщин.Это может пригодиться в МЛС.

Гость||

Кузнечанин назвался Кариной почему назвался он и на зоне на Карину отвлекался

Гость||

Карину трудно понять,

Но лишь восходит луна,

Всё повторится опять —

Придёт Карина сюда!

Придёт Карина сюда!

Неоновый проспект, отелей яркий свет

Давно уже погас, машины след пропал у знака «Интурист»,

Где только интурист.

Сквозь ветровое стекло

Я вижу танец самцов лихих!

Древнейшее ремесло

Заставит проще взглянуть на них.

Гость||

Его и на зоне теперь будут звать Карина.

Имя: Гость
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