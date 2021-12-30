В Саратове пензенцу огласили приговор за попытку изнасилования

30.12.2021 | 09:16

В Саратове суд вынес приговор пензенцу, пытавшемуся изнасиловать горожанку.

13 сентября около 23:30 24-летняя жительница Фрунзенского района возвращалась домой с работы. Злоумышленник заметил ее и начал преследовать. На безлюдной Железнодорожной улице он вооружился осколком стекла и, угрожая девушке убийством, попытался ее изнасиловать.

Жертва нападения стала сопротивляться и звать на помощь. Мимо проходила молодая пара - впоследствии оказалось, что это были сотрудники ППС, находившиеся вне службы. Злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранитель догнал его.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, житель Пензы не признал вину, однако суд счел его преступление полностью доказанным и приговорил к шести годам исправительной колонии строгого режима.