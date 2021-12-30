Криминал

В Саратове пензенцу огласили приговор за попытку изнасилования

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В Саратове суд вынес приговор пензенцу, пытавшемуся изнасиловать горожанку.

13 сентября около 23:30 24-летняя жительница Фрунзенского района возвращалась домой с работы. Злоумышленник заметил ее и начал преследовать. На безлюдной Железнодорожной улице он вооружился осколком стекла и, угрожая девушке убийством, попытался ее изнасиловать.

Жертва нападения стала сопротивляться и звать на помощь. Мимо проходила молодая пара - впоследствии оказалось, что это были сотрудники ППС, находившиеся вне службы. Злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранитель догнал его.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области, житель Пензы не признал вину, однако суд счел его преступление полностью доказанным и приговорил к шести годам исправительной колонии строгого режима.

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Гость||

Ха....6 лет за рогатку.строгоча.

Гость||

И ои стресса не избавился и сел,вдвойне обидно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к шести годам исправительной колонии строгого режима.
В этой новости https://www.penzainform.ru/news/crime/2021/12/29/pyat_penzentcev_plenili_dolzhnika_i_sdelali_glubokim_invalidom.html

Столько же дали отморозкам, которые несколько месяцев избивали и держали в заключении человека.

Гость||

Гость писал(a):

вдвойне обидно
А сидельцы его ещё втройне обидят)))

Имя: Гость
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