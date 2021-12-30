Криминал

Сливавшие топливо машинисты исправятся без уголовного наказания

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Перед Бековским районным судом предстали пятеро жителей города Ртищево Саратовской области. Мужчин обвинили в хищении дизельного топлива с тепловозов.

Следствие установило, что в июне 2020 года трое мужчин, трудившиеся машинистами тепловозов, договорились и слили из топливной системы в заранее приготовленные пластиковые канистры 640 литров горючего. Похищенное они продали. Ущерб, причиненный организации, работниками которой злоумышленники являлись, составил 21 789 рублей.

В мае 2021 года двое машинистов аналогичным образом украли 600 литров топлива на сумму 21 957 рублей.

Очередной эпизод хищения произошел в июне. Трое злоумышленников слили 611 литров дизельного топлива, причинив ущерб в размере 22 335 рублей. Они оставили 26 пластиковых канистр в условленном месте на территории, прилегающей к железнодорожным путям перегона станция Тамала - станция Вертуновская. Когда подельники начали грузить емкости в пригнанный автомобиль, одного из них задержали сотрудники ЛО МВД России.

«При рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства все пятеро подсудимых полностью признали вину в совершении вышеуказанных преступлений и ходатайствовали о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С заявленными ходатайствами согласились представитель потерпевшей организации и государственный обвинитель», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Служители Фемиды учли, что саратовцы ранее к уголовной ответственности не привлекались, возместили причиненный ими ущерб, раскаялись в содеянном. Суд пришел к выводу, что мужчины могут исправиться без назначения уголовного наказания.

Похитители топлива должны будут заплатить судебный штраф, у каждого сумма разная. Ее размер суд определил с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения и заработной платы саратовцев.

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Гость||

А вот за лайки и репосты уголовки не избежишь. Да еще теперь и гражданства лишить могут.

Гость||

Это не воры а умельцы выживальщики

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