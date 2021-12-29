Криминал

Пять пензенцев пленили должника и сделали глубоким инвалидом

Печать

Пятеро жителей Пензы, в возрасте от 23 до 33 лет, предстали перед служителями Фемиды во вторник, 28 декабря. Трое из них виновны в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, четвертый - в самоуправстве и похищении человека, пятый - в незаконном лишении свободы, повлекшем тяжкие последствия.

Жертвой преступников стал мужчина, еще в 2017 году задолжавший одному из них 197 тысяч рублей. Деньги он не вернул и уехал в Москву.

Осенью 2018 года знакомые кредитора выяснили, где скрывается должник. 17 ноября они подкараулили его на Привокзальной площади в Пензе и пригласили сесть в машину, чтобы поговорить о долге. Мужчину привезли в лесополосу в районе улицы Кошевого и втроем жестоко избили, причинив тяжкий вред здоровью.

Тем временем к месту расправы прибыл сам кредитор. Он решил похитить должника и требовать с него возврата денег.

Жертву привезли в квартиру на проспекте Победы в Пензе, где удерживали до 30 ноября.

Затем он обитал в бане в селе Колдаис Шемышейского района.

Вечером 7 декабря соучастники преступления доставили пленника в гаражный кооператив на улице Гагарина в Пензе, где вновь избили (руками, ногами и бейсбольной битой), требуя отдать деньги, рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После избиения мужчину перевезли в квартиру одного из подельников в доме на углу Комсомольской и Ударной. Там его удерживали более четырех месяцев.

Все это время пленник находился под надзором, его плохо кормили, держали в антисанитарных условиях и давили на психику. К тому же у него были телесные повреждения и травма головного мозга. В итоге у истощенного человека развилось хроническое психическое расстройство: он перестал понимать, что с ним происходит, и похитители решили, что держать его в заточении дальше нет смысла.

28 апреля 2019 года мужчину отвезли на машине и высадили в Бессоновском районе в нескольких километрах от его дома, до которого он добрался ползком, так как ходить не мог. Увидев сына, его мать обратилась в полицию. В дальнейшем он прошел длительное лечение. Сейчас 31-летний мужчина - инвалид I группы.

Подсудимые свою вину не признали, но материалов дела хватило, чтобы назвать их преступниками.

Все они будут отбывать срок в колонии строгого режима. 28-летний кредитор за похищение человека и самоуправство получил 8 лет и 6 месяцев. Двое мучителей, избивавших жертву, проведут в неволе по 6 лет и 6 месяцев, третий - 7 лет. Подельнику, предоставившему свое жилье для заточения узника, дали 6 лет.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

сделали глубоким инвалидом... Глубоко задвинул аффтор!

Гость||

Долг нужно отдавать и в срок,поделом.

Гость||

Пойду-ка раздам долги.

Гость||

Наверноеуаждый должен сделать вывод.

Гость||

Недаром в Евангелии написано " прощайте и прощены будете".

Гость||

Из-за несчастного долга 197 тысяч рублей сделали человека инвалидом 1 группы и отправили сами себя в колонию строго режима. Такое могло произойти только в городе Глупове.

Гость||

Нет у вас возможности отдавать долги,то пускай кредитор подает в суд.

Гость||

Какой же это кредитор. Это уголовник и зек обыкновенный.

Гость||

Гость писал(a):

Какой же это кредитор. Это уголовник и зек обыкновенный.
Вы что, новый язык не знаете? Хлопок, отрицательный рост, бизнесмены, и все такое.

Гость||

А если бы в банке взял и не отдал, то только коллекторы бы названивали.

Гость||

Это духовная и скрепная рутина наших дней,скучно...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.12.2021 15:20|

Из-за несчастного долга 197 тысяч рублей сделали человека инвалидом 1 группы и отправили сами себя в колонию строго режима. Такое могло произойти только в городе Глупове.

Гость|29.12.2021 15:21|

Нет у вас возможности отдавать долги,то пускай кредитор подает в суд.

А, Вам приходилось одалживать? А, судиться не пробовали? А, с исполнительным производством не знакомы?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте