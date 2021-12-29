Пять пензенцев пленили должника и сделали глубоким инвалидом

29.12.2021 | 15:00

Пятеро жителей Пензы, в возрасте от 23 до 33 лет, предстали перед служителями Фемиды во вторник, 28 декабря. Трое из них виновны в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, четвертый - в самоуправстве и похищении человека, пятый - в незаконном лишении свободы, повлекшем тяжкие последствия.

Жертвой преступников стал мужчина, еще в 2017 году задолжавший одному из них 197 тысяч рублей. Деньги он не вернул и уехал в Москву.

Осенью 2018 года знакомые кредитора выяснили, где скрывается должник. 17 ноября они подкараулили его на Привокзальной площади в Пензе и пригласили сесть в машину, чтобы поговорить о долге. Мужчину привезли в лесополосу в районе улицы Кошевого и втроем жестоко избили, причинив тяжкий вред здоровью.

Тем временем к месту расправы прибыл сам кредитор. Он решил похитить должника и требовать с него возврата денег.

Жертву привезли в квартиру на проспекте Победы в Пензе, где удерживали до 30 ноября.

Затем он обитал в бане в селе Колдаис Шемышейского района.

Вечером 7 декабря соучастники преступления доставили пленника в гаражный кооператив на улице Гагарина в Пензе, где вновь избили (руками, ногами и бейсбольной битой), требуя отдать деньги, рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После избиения мужчину перевезли в квартиру одного из подельников в доме на углу Комсомольской и Ударной. Там его удерживали более четырех месяцев.

Все это время пленник находился под надзором, его плохо кормили, держали в антисанитарных условиях и давили на психику. К тому же у него были телесные повреждения и травма головного мозга. В итоге у истощенного человека развилось хроническое психическое расстройство: он перестал понимать, что с ним происходит, и похитители решили, что держать его в заточении дальше нет смысла.

28 апреля 2019 года мужчину отвезли на машине и высадили в Бессоновском районе в нескольких километрах от его дома, до которого он добрался ползком, так как ходить не мог. Увидев сына, его мать обратилась в полицию. В дальнейшем он прошел длительное лечение. Сейчас 31-летний мужчина - инвалид I группы.

Подсудимые свою вину не признали, но материалов дела хватило, чтобы назвать их преступниками.

Все они будут отбывать срок в колонии строгого режима. 28-летний кредитор за похищение человека и самоуправство получил 8 лет и 6 месяцев. Двое мучителей, избивавших жертву, проведут в неволе по 6 лет и 6 месяцев, третий - 7 лет. Подельнику, предоставившему свое жилье для заточения узника, дали 6 лет.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.