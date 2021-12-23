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Криминал

Сына главы Шемышейского района отправят в колонию строгого режима

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В Пензе осудили Кирилла Фадеева, сына главы администрации Шемышейского района. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Материалы дела обнародованы на сайте Ленинского районного суда.

Как установили следствие и суд, в начале мая Фадеев приобрел через интернет семена конопли и споры наркосодержащих грибов. Траву он высадил недалеко от села Ольшанка Пензенского района, а споры посеял в грунт у себя дома.

За посадками мужчина тщательно ухаживал и 20 июня собрал «урожай». Коноплю он высушил, а грибы спрятал в гараже своего приятеля в Военном Городке в Пензе.

Далее возник вопрос сбыта. Недолго думая, Фадеев связался через интернет с организаторами сайта по продаже наркотиков, взял ник mr Nice и арендовал витрину магазина, где размещается информация о закладках.

Высушенные грибы мужчина разделил на три части, две из них сложил в вакуумные пакеты, одну - в фольгу. Марихуану он расфасовал примерно на 80 свертков, а оставшуюся часть сырья использовал для выпечки печенья, которое тоже хотел продать.

С 16 августа по 14 сентября Фадеев был занят тем, что делал закладки, составлял их описание и загружал данные на витрину магазина.

15 сентября бизнесмена задержала полиция. У него изъяли марихуану общей массой 281,42 грамма, высушенные грибы (51,33 грамма) и вещество, содержащее тетрагидроканнабинол (0,23 грамма).

Свою вину Фадеев признал и пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей.

Служители Фемиды признали его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), частью 4 статьи 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере), и назначили ему 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Гость||

Надо было с отцом сначала посоветоваться идиоту.

Гость||

В ванной это молодежный стеб и постановка.

Гость||

Финансовые трудности...Ну-ну...

Гость||

Почему когда его первый раз взяли с марихуаной его отпустили? Когда его брали в ванной уже речь шла о синтетических наркотиках и куда они делись ? Какое наказание понесут силовики которые отпустили его в первый раз?

Гость||

Статья 228.1 от 10 лет швабры. Дали ниже низшего предела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Свою вину Фадеев признал и пояснил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей.
Если в семье главы администрации такие финансовые трудности, то что говорить о простых жителях.Похоже, они тогда вообще бамбук курят.

Гость||

Поставщика не сдал.

Имя: Гость
Комментарий:

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