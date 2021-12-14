В Пензе осужденный признался в даче взятки сотруднику колонии

14.12.2021 | 17:01

В Пензе 42-летний осужденный обвиняется в даче взятки сотруднику исправительного учреждения через посредника.

По данным следствия, в конце ноября мужчина, который отбывает наказание в одной из колоний за преступление, связанное с наркотиками, предложил младшему инспектору колонии 30 000 рублей за то, чтобы тот принес ему два сотовых телефона.

«Тот не намеревался совершать противоправные действия и сообщил сотрудникам уполномоченных органов о коррупционном преступлении в установленном законом порядке. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области вечером 6 декабря 2021 года посредник задержан при передаче взятки сотруднику исправительного учреждения. Следователем в ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства (взятка) и сотовые телефоны», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Осужденный признался в содеянном, возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления и закрепляется доказательственная база.