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Криминал

В Пензенской области выявили группу вооруженных экстремистов

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В Пензенской области выявлена группа экстремистов с крупным арсеналом, в том числе огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, аналогичная структура действовала в Республике Коми. Злоумышленники были аффилированы с украинской группировкой «М.К.У»* (запрещенной в России экстремистской организацией), готовившей теракты и массовые убийства.

«В Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.»* двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек. У них дома изъяты гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, большое количество холодного оружия, а также баллончики со слезоточивым газом», - уточняет РИА Новости.

В настоящее время решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Всего в 37 регионах России обнаружили 106 неонацистов - сторонников экстремистской организации. Двое из них готовили вооруженные нападения на образовательные учреждения.

«Продолжаются проверочные мероприятия, по итогам которых будут вынесены процессуальные решения или приняты меры профилактики. Сколько всего экстремистов сейчас задержано, не уточняется», - резюмирует РИА Новости.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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Гость||

Не фига се.Бандеровцы.Что же твориться,то?Люди родненькие,окружают ведь.

Гость||

Конец года.План горит.

Гость||

Гость писал(a):

Конец года.План горит
да скорей всего нашли чела с незарегистрированным стволом и давай крутить по полной, много информации о том как они это умеют в интернете, нет на пензенской земле террористов и отродясь не было

Гость||

Гость писал(a):

Конец года.План горит.
Да и к праздничку подарок, за недельку, чтобы успели оформить награды, звания, премии...

Гость||

Не очень понятно. Какой смысл существования украинской террористической орга-ции на территории Пензенской области? Очень бы хотелось услышать объяснение.Здесь не Крым и не Донбас.

Гость||

Так нада...

Гость||

Очень интересно, но ничего не понятно.

Имя: Гость
Комментарий:

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