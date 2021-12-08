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Криминал

Пензенцам напомнили о наказании за незаконное хранение оружия

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Ограничение свободы сроком на 1 год - такое наказание назначено судом жителю Пензы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. В арендованном под антикварный магазин помещении сотрудники правоохранительных органов обнаружили два незарегистрированных пистолета, которые принадлежали 65-летнему мужчине.

«В 2013 году он от своего знакомого получил на временное хранение огнестрельное оружие, а именно два пистолета модели «Вальтер М» 9 мм и шестизарядный револьвер «Бульдог», тем самым их незаконно приобрел и в дальнейшем стал хранить», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Данила Милованов.

Ни лицензии, ни других документов на арсенал у мужчины не было. Он пояснил, что знакомый отдал огнестрельное оружие на время, но так за ним и не вернулся.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии напоминают жителям региона об ответственности.

«Лицо, добровольно сдавшее вышеупомянутые предметы, освобождается от уголовной ответственности. Сдать оружие и боеприпасы на территории Пензенской области можно в рамках операции «Оружие» - в этом случае гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Стоит отметить, что добровольной сдачей не признаются случаи, когда предметы изымаются при задержании лица или при проведении проверок», - пояснил сотрудник Управления Росгвардии по Пензенской области Симон Дургалян.

В ходе судебного процесса мужчина свою вину признал. Приговор вступил в законную силу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Зашевелились... Почаще бы вам пинка под зад, чтоб работать начали, а не понты колотить

Гость||

модер трет руками и ногами . А он не из области?

Гость||

Самому пригодится в скором времени.

Имя: Гость
Комментарий:

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