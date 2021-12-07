Четверых жителей области осудили за кражу дизтоплива

07.12.2021 | 08:17

В Пензенской области вынесены приговоры четверым местным жителям, которые повредили нефтепродуктопровод и украли дизельное топливо.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчин 1981, 1979, 1978 и 1967 годов рождения, велось сотрудниками регионального следственного управления и отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с июня по август 2019 года группа лиц вступила в преступный сговор, направленный на повреждение магистрального нефтепровода, принадлежащего акционерному обществу «Транснефть-Дружба», с целью хищения нефтепродукта», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленники с помощью металлоискателя обнаружили между селами Евлашево и Ульяновка Кузнецкого района место, где проходит нефтепровод. Выкопав яму, они незаконно врезались в трубу и слили 160 литров дизтоплива. Пока трое мужчин работали непосредственно у нефтепровода, четвертый следил за периметром, чтобы преступные действия никто не обнаружил.

Аналогичным образом они сделали еще одну врезку в том же районе и похитили еще 120 литров топлива. Сумма причиненного собственнику ущерба составила более 37 тыс. руб. (свыше 24 тыс. руб. - из-за повреждения нефтепровода, более 13 тыс. руб. - из-за хищения топлива).

В итоге суд назначил мужчинам наказание от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила Татьяна Махницкая.