Криминал

Пензенец резал хлеб и пырнул гражданскую жену ножом

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В Пензе суд вынес приговор 50-летнему горожанину, ранившему сожительницу.

Преступление произошло 9 сентября. Семейная пара устроила застолье, но оно закончилось применением кухонного ножа в качестве холодного оружия.

«По словам мужчины, ему не понравилось, что гражданская жена повысила на него голос. Он повернулся от стола, на котором резал хлеб, и ударил ее ножом в живот. Увидев кровь, он испугался за ее здоровье и своей майкой попытался остановить кровотечение. Они помирилась и не обратились за медицинской помощью», - рассказала старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Три дня женщина провела дома, ей становилось все хуже и хуже. В итоге бригада скорой помощи доставила раненую пензячку в больницу, где медикам пришлось приложить немало усилий для ее спасения.

Сожитель горожанки по приговору суда проведет 2 года в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Придурки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они помирилась и не обратились за медицинской помощью
Нормально так, пырнул ножом - ой, извини, дорогая. Да ладно, до свадьбы заживёт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Увидев кровь, он испугался за ее здоровье и своей майкой попытался остановить кровотечение
Майка-то чистая хоть была?

Гость||

Зачем в 50 лет такие страсти. Жили бы отдельно, и никто не на кого не орал, никто никого не пырял.

Гость||

Пырнул? Есть глагол "ударил". «ПензаИнформ», вам давно пора нанять квалифицированного корректора.

Гость||

Семейная пара сожитель и сожительница как все запутано.

Имя: Гость
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