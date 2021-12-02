Пензенец резал хлеб и пырнул гражданскую жену ножом

02.12.2021 | 09:23

В Пензе суд вынес приговор 50-летнему горожанину, ранившему сожительницу.

Преступление произошло 9 сентября. Семейная пара устроила застолье, но оно закончилось применением кухонного ножа в качестве холодного оружия.

«По словам мужчины, ему не понравилось, что гражданская жена повысила на него голос. Он повернулся от стола, на котором резал хлеб, и ударил ее ножом в живот. Увидев кровь, он испугался за ее здоровье и своей майкой попытался остановить кровотечение. Они помирилась и не обратились за медицинской помощью», - рассказала старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Три дня женщина провела дома, ей становилось все хуже и хуже. В итоге бригада скорой помощи доставила раненую пензячку в больницу, где медикам пришлось приложить немало усилий для ее спасения.

Сожитель горожанки по приговору суда проведет 2 года в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.