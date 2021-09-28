Ревнивый житель Пензенского района насмерть забил гражданскую жену

28.09.2021 | 16:32

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Пензенского района, насмерть забившему свою сожительницу.

22 марта пара была в гостях у приятеля, и все трое употребляли алкоголь. Когда сожители вернулись домой, мужчина приревновал 52-летнюю гражданскую жену, а попутно высказал ей претензии бытового характера.

Ссора переросла в рукоприкладство, и сожитель жестоко избил пензячку, а потом лег спать.

Утром, проснувшись, он понял, что вторая половина не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась от травмы живота с повреждением внутренних органов.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления психическое состояние лишало его способности осознавать происходящее.

В итоге мужчина отправится в специализированное медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.

«Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.