Ревнивый житель Пензенского района насмерть забил гражданскую жену

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Пензенского района, насмерть забившему свою сожительницу.
22 марта пара была в гостях у приятеля, и все трое употребляли алкоголь. Когда сожители вернулись домой, мужчина приревновал 52-летнюю гражданскую жену, а попутно высказал ей претензии бытового характера.
Ссора переросла в рукоприкладство, и сожитель жестоко избил пензячку, а потом лег спать.
Утром, проснувшись, он понял, что вторая половина не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина скончалась от травмы живота с повреждением внутренних органов.
Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления психическое состояние лишало его способности осознавать происходящее.
В итоге мужчина отправится в специализированное медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях.
«Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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