Пензенец признался в покушении на изнасилование саратовчанки

20.09.2021 | 14:46

В Саратове 30-летнего пензенца обвиняют в покушении на изнасилование 24-летней женщины.

Следствие установило, что 13 сентября около 23:30 он начал преследовать жительницу Фрунзенского района, которая шла домой с работы.

«Возле одного из домов на улице Железнодорожной злоумышленник, выбрав момент, когда поблизости никого не оказалось, вооружился осколком стекла и, угрожая ей убийством, попытался совершить изнасилование. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь», - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Когда нападавший заметил шедших мимо парня и девушку, он попытался скрыться, однако молодой человек догнал его.

«Впоследствии стало известно, что помощь потерпевшей оказали двое сотрудников ППС УМВД по городу Саратову, следовавших по улице во внеслужебное время», - пояснили следователи.

Жителя Пензы (ранее он уже был судим) задержали, ему предъявили обвинение и на время следствия заключили под стражу. Злоумышленник признал свою вину.