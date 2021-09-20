Криминал

Пензенец признался в покушении на изнасилование саратовчанки

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В Саратове 30-летнего пензенца обвиняют в покушении на изнасилование 24-летней женщины.

Следствие установило, что 13 сентября около 23:30 он начал преследовать жительницу Фрунзенского района, которая шла домой с работы.

«Возле одного из домов на улице Железнодорожной злоумышленник, выбрав момент, когда поблизости никого не оказалось, вооружился осколком стекла и, угрожая ей убийством, попытался совершить изнасилование. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь», - сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Когда нападавший заметил шедших мимо парня и девушку, он попытался скрыться, однако молодой человек догнал его.

«Впоследствии стало известно, что помощь потерпевшей оказали двое сотрудников ППС УМВД по городу Саратову, следовавших по улице во внеслужебное время», - пояснили следователи.

Жителя Пензы (ранее он уже был судим) задержали, ему предъявили обвинение и на время следствия заключили под стражу. Злоумышленник признал свою вину.

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Гость||

Дрочун с Олимпийской аллеи?

Гость||

Дзюбисты не насилуют,они дзюбят...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.09.2021 15:01|

Дзюбисты не насилуют,они дзюбят...

ахиренно умный, говномес

Гость||

Гость писал(a):

ахиренно умный, говномес
Это самооценка?

Гость||

Озабоченный моральный урод!

Гость||

весется черти что еще скажешь тут

Имя: Гость
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