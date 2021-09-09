Жительницу Кузнецка будут судить за убийство

09.09.2021 | 08:30

54-летняя жительница Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве. По версии следствия, она лишила жизни незнакомую женщину.

Инцидент произошел вечером 27 июня 2021 года. Жертва (женщина 1975 года рождения) встретила около одного из домов по улице 60 лет ВЛКСМ в Кузнецке сына и еще нескольких знакомых.

Из окна выглянула местная жительница и начала высказывать претензии в адрес компании. Тогда потерпевшая с приятельницей решили подняться к хозяйке, чтобы выяснить, чем та недовольна.

В итоге женщины поссорились. Злоумышленница нащупала на столе какой-то предмет - это оказался нож - и нанесла незнакомке не менее восьми ударов по телу, рукам и лицу.

«Потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице от массивной кровопотери в результате причинения ей колото-резаных ранений грудной клетки», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пока шло следствие, предполагаемая злоумышленница находилась под домашним арестом. В ближайшее время ее ждет суд. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.