Криминал

Жительницу Кузнецка будут судить за убийство

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54-летняя жительница Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве. По версии следствия, она лишила жизни незнакомую женщину.

Инцидент произошел вечером 27 июня 2021 года. Жертва (женщина 1975 года рождения) встретила около одного из домов по улице 60 лет ВЛКСМ в Кузнецке сына и еще нескольких знакомых.

Из окна выглянула местная жительница и начала высказывать претензии в адрес компании. Тогда потерпевшая с приятельницей решили подняться к хозяйке, чтобы выяснить, чем та недовольна.

В итоге женщины поссорились. Злоумышленница нащупала на столе какой-то предмет - это оказался нож - и нанесла незнакомке не менее восьми ударов по телу, рукам и лицу.

«Потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице от массивной кровопотери в результате причинения ей колото-резаных ранений грудной клетки», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пока шло следствие, предполагаемая злоумышленница находилась под домашним арестом. В ближайшее время ее ждет суд. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Она защищала себя и свой дом от алкашей-хулиганов.

Гость||

Охреневшая 46-летняя хабалка при поддержке лба-сынка с дружками лезла в дом женщине ,сделавшей им замечание за крики на улице? Надо бы ,чтоб они ее исколошматили ? С нормальным правосудием это даже бы до суда не дошло- самооборона, нарушение границ частой собственности, незаконное проникновение , реальная угроза жизни и здоровью со стороны группы лиц.

Гость||

Женщины не «поссорились»- одна напала на другую за замечание о шуме

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