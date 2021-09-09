Криминал

В Пензе попытка снять деньги в банкомате обернулась грабежом

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Случайно познакомились, немного выпили, а затем один из мужчин решил снять в банкомате деньги, а второй - его ограбить.

«Он меня оттолкнул и сам набрал четыре нуля и снял. Взял прямо из банкомата деньги. Я за ним и кричать на всю улицу: помогите, деньги забрали! Хорошо, полицейские вовремя подоспели и преступление прекратили, спасибо им большое», - рассказал потерпевший.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был доставлен в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Пензе. Им оказался житель Бессоновского района, 1994 года рождения. Молодой человек признался в совершении преступления. Похищенные у потерпевшего денежные средства полицейские изъяли у подозреваемого в ходе личного досмотра», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ангелина Хайр.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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