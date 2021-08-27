Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|21:14
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Криминал

Пензенские полицейские изъяли героин у иностранца

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Иностранный гражданин занимался распространением наркотиков на территории Пензенской области. При поставке очередной партии из Москвы в Сурский край он был задержан местными полицейскими. С поличным.

Изначально молодой человек приехал в Пензу учиться, но после первого курса был отчислен из вуза. Трудился подсобным рабочим в различных строительных компаниях.

«В функции задержанного входила поставка наркотического средства героин на территорию Пензенской области, дальнейшая фасовка, а также сбыт путем закладок на территории Пензы. Со слов задержанного, денежных средств, которые он зарабатывал легальным путем, ему не хватало на жизнь в нашем городе, вследствие чего он начал заниматься незаконной деятельностью, а именно сбытом наркотического средства героин», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Всего из незаконного оборота было изъято более 250 граммов запрещенного вещества. Молодому человеку 2000 года рождения грозит до 20 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Иносранец...

Гость||

Гасят конкурентов ведь барыжить подобным можно лиш подкрышным.

Гость||

иностранец... как звучит-то романтично.. да ещё торговец героином, прям ой-ой

Имя: Гость
Комментарий:

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