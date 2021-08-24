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Криминал

Житель Чаадаевки добрался до соседней улицы на чужой «шестерке»

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55-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района не сразу поверил глазам, выйдя из своего дома на улице Первомайской. Его ВАЗ-2106, служивший верой и правдой много лет, исчез из-под окон.

Сельчанин помнил, как припарковал «шестерку», однако то ли по рассеянности, то ли по беспечности ключи зажигания он оставил в салоне. Это обстоятельство сыграло на руку его 33-летнему односельчанину, проходившему мимо машины.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой мужчина решил прокатиться с ветерком по улицам родного села. Он уселся за руль и поддал газу. Правда, далеко он не уехал и бросил «жигуленок» на соседней улице Комсомольской. Там ее и нашли стражи порядка, за помощью к которым обратился шокированный пропажей машины автовладелец.

Подозреваемый в угоне сельчанин, который уже был судим, признался во всем. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Это не первый случай, когда граждане с криминальными наклонностями получают доступ к чужим машинам. Так, 32-летний житель села Засечного потерял ключ зажигания от автомобиля Mazda на пляже. Его подобрал 20-летний парень, с которым они познакомились под лучами солнца, и не преминул воспользоваться случаем. Нового приятеля задержали через два часа после поступления заявления об угоне на автодороге Пенза - Кондоль.

«Защитите ваше транспортное средство - установите охранную сигнализацию, используйте другие приспособления. Никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет. Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

на хлам метлолом потенциальный типа шестерки сигнализацию, вы что курите?

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