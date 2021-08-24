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Криминал

Черепки ценой 17 тысяч: история одной покупки

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Молодой житель Ростовской области оказался на скамье подсудимых в Колышлее. 26-летнему жителю города Шахты предъявили обвинение в мошенничестве.

В конце 2019 года шахтинец разместил в социальной сети объявление о продаже подводного снаряжения стоимостью более 17 тысяч рублей, которого в реальности у него не имелось.

На предложение откликнулся его ровесник из Колышлейского района. Он перечислил на карту продавца деньги, и тот сообщил, что отправил покупку почтой. Получив посылку, колышлеец с нетерпением вскрыл ее, но вместо долгожданного гидрокостюма обнаружил битую посуду.

Обманутый покупатель обратился в полицию. Стражам порядка удалось установить личность афериста и задержать его. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и вернул колышлейцу 5 тысяч рублей.

В итоге шахтинский мошенник должен отработать 250 часов на обязательных работах и возместить колышлейцу оставшуюся часть суммы ущерба.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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