Черепки ценой 17 тысяч: история одной покупки

24.08.2021 | 12:02

Молодой житель Ростовской области оказался на скамье подсудимых в Колышлее. 26-летнему жителю города Шахты предъявили обвинение в мошенничестве.

В конце 2019 года шахтинец разместил в социальной сети объявление о продаже подводного снаряжения стоимостью более 17 тысяч рублей, которого в реальности у него не имелось.

На предложение откликнулся его ровесник из Колышлейского района. Он перечислил на карту продавца деньги, и тот сообщил, что отправил покупку почтой. Получив посылку, колышлеец с нетерпением вскрыл ее, но вместо долгожданного гидрокостюма обнаружил битую посуду.

Обманутый покупатель обратился в полицию. Стражам порядка удалось установить личность афериста и задержать его. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и вернул колышлейцу 5 тысяч рублей.

В итоге шахтинский мошенник должен отработать 250 часов на обязательных работах и возместить колышлейцу оставшуюся часть суммы ущерба.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.