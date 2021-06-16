В центре Пензы пять лет круглосуточно работал интим-салон

16.06.2021 | 11:33

В Пензе закрыли массажный салон, в котором оказывались интимные услуги. В организации занятия проституцией подозревают 38-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

Установлено, что в 2016 году они арендовали помещение в многоквартирном доме в центре города, где оборудовали места для взрослых развлечений. После этого выложили в интернете объявления и стали ждать клиентов.

Для конспирации на входе вывесили табличку с названием массажного салона, посетителей пускали внутрь только по предварительной записи.

«При этом информацию о расположении салона клиенту не сообщали. Сотрудники встречали посетителя около соседних домов, затем провожали до места», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Салон, в котором трудились шесть жительниц области в возрасте от 23 до 34 лет (две из них были администраторами), работал круглосуточно на протяжении пяти лет - до мая 2021 года.

«В мае деятельность злоумышленников была пресечена. На момент визита сотрудников полиции в помещении находились администратор и две девушки», - пояснили в управлении.

Организаторы признали свою вину. На время следствия суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине и женщине грозит до пяти лет лишения свободы.