Криминал

В центре Пензы пять лет круглосуточно работал интим-салон

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В Пензе закрыли массажный салон, в котором оказывались интимные услуги. В организации занятия проституцией подозревают 38-летнего мужчину и 37-летнюю женщину.

Установлено, что в 2016 году они арендовали помещение в многоквартирном доме в центре города, где оборудовали места для взрослых развлечений. После этого выложили в интернете объявления и стали ждать клиентов.

Для конспирации на входе вывесили табличку с названием массажного салона, посетителей пускали внутрь только по предварительной записи.

«При этом информацию о расположении салона клиенту не сообщали. Сотрудники встречали посетителя около соседних домов, затем провожали до места», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Салон, в котором трудились шесть жительниц области в возрасте от 23 до 34 лет (две из них были администраторами), работал круглосуточно на протяжении пяти лет - до мая 2021 года.

«В мае деятельность злоумышленников была пресечена. На момент визита сотрудников полиции в помещении находились администратор и две девушки», - пояснили в управлении.

Организаторы признали свою вину. На время следствия суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине и женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость||

Не знали или совсем,совсем не знали?

Гость||

Зачем? Кому они вредили? Давно пора узаконить эту сферу деятельности. Взимать налоги, платить пенсии. Но скрепы мешают.

Гость||

И я там был, мёд пиво пил....

Гость||

Там негритуська прикольная.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мае деятельность злоумышленников была пресечена. На момент визита сотрудников полиции
ПЯТЬ ЛЕТ!!!

Гость||

Никто там из местных леди не забеременела?

Гость||

Гость писал(a):

Никто там из местных леди не забеременела?
Макал только в резине

Гость||

Гость писал(a):

Там негритуська прикольная.
Негри-тусил?

Гость||

Да тяжёлый труд у многостаночниц,пенсию надо с 35 лет платить

Гость||

Гость писал(a):

Негри-тусил?
аГА)))

Гость||

и куда теперь идти

Гость||

Гость писал(a):

аГА)))
А может местную натёрли сапожным кремом?

Гость||

Пять лет работал этот салон и правоохранительные органы были не в курсе?

Гость||

Сколько дилдов было изъято?

Имя: Гость
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