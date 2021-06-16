Пензенский интим-салон действовал на условиях полной конспирации

16.06.2021 | 19:45

Пензенские полицейские закрыли салон, в котором оказывались интим-услуги. Стражи порядка установили, что еще в 2016 году мужчина и женщина арендовали нежилое помещение на территории Ленинского района, которое впоследствии переоборудовали якобы для массажа.

«Допуск клиентов в салон осуществлялся только по предварительной записи, при этом информацию о расположении салона клиентам не сообщали. Сотрудники встречали их около соседних домов, затем провожали посетителей до места», - сообщил старший дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Роман Казеннов.

Полицейские выяснили, что в заведении работали шесть жительниц Пензы в возрасте от 23 до 34 лет, две из них выполняли функции администраторов.

«Организаторы дали признательные показания и в содеянном раскаялись. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнил Роман Казеннов.

Подозреваемым в организации незаконного бизнеса грозит лишение свободы сроком до 5 лет.