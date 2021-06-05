Криминал

Пожилой житель Кузнецкого района лишил дачницу крыши над головой

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64-летняя жительница Кузнецкого района, приехав на дачу, лишилась дара речи: вместо уютного домика ее встретили руины. Здание оказалось полностью разорено - ни полов, ни крыши.

Пенсионерка обратилась в полицию, и правоохранители оперативно восстановили картину произошедшего. Они задержали 68-летнего местного жителя, который признался, что разобрал дом дачницы.

Сначала он снял крышу и вынес с участка 12 листов шифера. Затем отогнул гвоздь, служивший запором входной двери, и проник внутрь. В домике он демонтировал полы и украл трехметровые доски.

Стражи порядка изъяли у злоумышленника часть стройматериалов. За кражу с незаконным проникновением в жилище ему грозит лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

Он был в своем уме????

Гость||

Что в головах у наших людей?2021 год на дворе.

Гость||

хорошо, стены оставил...

Гость||

Гость писал(a):

хорошо, стены оставил...
не успел просто унести

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.06.2021 13:13|

Что в головах у наших людей?2021 год на дворе.

Нет там ничего у них.Жижа из киселя и всякого другого г.

Они до сих пор как в 19 ом живут.Это ихние скрепы

Имя: Гость
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