Криминал

В Пензе будут судить обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

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В Пензе завершено расследование ограбления и убийства 12-летней девочки. Преступление было совершено в апреле 2008 года, однако раскрыть его удалось лишь в 2020-м.

Все произошло на улице Гагарина. Молодой мужчина (на тот момент ему было 22) заметил девочку. У нее был мобильный телефон и золотые украшения, и злоумышленник решил их похитить.

Злоумышленник завел ребенка в недостроенное здании и отобрал телефон, цепочку с крестиком, серьги и кольцо. Опасаясь, что девочка обратится в правоохранительные органы, мужчина подобрал камень и насмерть забил ее. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он скрылся.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы. Раскрыть преступление непосредственно после его совершения не представилось возможным, однако все эти годы работа следователей и криминалистов по делу не прекращалась», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В 2009 году мужчине вынесли приговор за другие преступления - мошеннические действия и убийство двух человек. Областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Причастность его к грабежу и убийству малолетней была установлена в сентябре 2020 года благодаря выявлению совпадения его генетического профиля с обнаруженным на месте преступления материалом - следами крови на одежде потерпевшей», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время мужчина продолжает отбывать наказание по приговору 2009 года. Во время расследования он признал вину в грабеже, но не в убийстве ребенка.

Новое уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

Источник — фото и видео penza.sledcom.ru
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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Нужно отменить мораторий на смертную казнь педофилам,серийным убийцам,коррупционерам,изменникам Родины!!! ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ ВС ПРОТИВ???

Гость||

Лукашенко молодец! на днях расстреляли чёрных риелторов...

Гость||

Гость писал(a):

Лукашенко молодец! на днях расстреляли чёрных риелторов...
... а завтра оппозиционного блогера.

Гость||

Гость писал(a):

... а завтра оппозиционного блогера.
И правильно,за Донбас и измену Родине к стенке подлюку...

Гость||

Сегодня ты играешь джаз , а завтра Родину продашь

Гость||

Хорошая вещь генетическая экспертиза. Такую бы уверенность в правомерности и законности полиции и судейских

Гость||

Я Родину давно продал

А джазу так не научился

Гость||

Гость писал(a):

... а завтра оппозиционного блогера.
Кто о чем, а эта полудурошная все об этих паршивцах...

Гость||

Гость писал(a):

... а завтра оппозиционного блогера.

Кто о чем, а эта полудурошная все об этих паршивцах...

Это они поклоняются либерастному дырявому Иван-коню с мордой преступника Навального.

Гость||

Сторонники смертной казни - дураки вы все безмозглые. Неужели не понимаете, что в случае чего вас тоже начнут стрелять, причём ни за что. Вас что, история нашей страны ничему не учит?

Да даже без репрессий - сколько бывает судебных ошибок и неправомерных приговоров. Подумайте об этом остатками мозгов.

Имя: Гость
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