В Пензе будут судить обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

01.06.2021 | 08:08

В Пензе завершено расследование ограбления и убийства 12-летней девочки. Преступление было совершено в апреле 2008 года, однако раскрыть его удалось лишь в 2020-м.

Все произошло на улице Гагарина. Молодой мужчина (на тот момент ему было 22) заметил девочку. У нее был мобильный телефон и золотые украшения, и злоумышленник решил их похитить.

Злоумышленник завел ребенка в недостроенное здании и отобрал телефон, цепочку с крестиком, серьги и кольцо. Опасаясь, что девочка обратится в правоохранительные органы, мужчина подобрал камень и насмерть забил ее. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он скрылся.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы. Раскрыть преступление непосредственно после его совершения не представилось возможным, однако все эти годы работа следователей и криминалистов по делу не прекращалась», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В 2009 году мужчине вынесли приговор за другие преступления - мошеннические действия и убийство двух человек. Областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Причастность его к грабежу и убийству малолетней была установлена в сентябре 2020 года благодаря выявлению совпадения его генетического профиля с обнаруженным на месте преступления материалом - следами крови на одежде потерпевшей», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время мужчина продолжает отбывать наказание по приговору 2009 года. Во время расследования он признал вину в грабеже, но не в убийстве ребенка.

Новое уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в областной суд для рассмотрения по существу.