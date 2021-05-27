Потерянные ключи привели 21-летнего парня на скамью подсудимых

27.05.2021 | 16:46

21-летний житель Пензенского района, нанесший серьезные травмы молодому человеку, получил срок.

В первый день 2021 года на катке произошла драка между двумя молодыми людьми, в которой житель Пензенского района потерял связку ключей с брелоком от автомобильной сигнализации и телефон.

Ключи подобрал его противник, житель Сурска (Городищенский район), он согласился их вернуть. Встречу назначили на вечер 3 января в гаражном кооперативе в Сурске. Каждый из участников приехал с подкреплением: владелец ключей - с братом, местный житель - с другом.

Хозяин ключей получил свое имущество, однако решил, что и потерянный телефон тоже находится у оппонента, и стал требовать аппарат.

В итоге вновь завязалась драка. Главным потерпевшим в ней оказался молодой человек, который решил поддержать нашедшего ключи приятеля. Владелец потерянного телефона жестоко избил его кулаками и ногами, а брелоком-открывашкой расцарапал шею. От агрессора не отставал его брат - он брызнул в лицо парню газом из баллончика. Затем родственники сели в машину и уехали.

Досталось и парню, нашедшему ключи. По его словам, в драке кто-то ударил его по лицу, а очнулся он уже дома.

Его избитому другу удалось дозвониться до родителей и сказать, что он находится в гаражах и ему очень плохо. Когда молодого человека нашли, он был весь в крови, с раной на шее.

Парня отправили в областную больницу имени Бурденко. Врачи диагностировали закрытую травму грудной клетки, перелом ребра, травматический гемопневмоторакс - телесные повреждения, опасные для жизни.

В итоге избивший молодого человека агрессор оказался на скамье подсудимых. Его приговорили к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

«Приговор вступил в законную силу 25 мая 2021 года», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда.