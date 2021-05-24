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Криминал

В Пензенском районе у женщины изъяли 45 кустов конопли

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В то время как другие садоводы и огородники высаживают помидоры, огурцы и капусту, жительница Пензенского района решила выращивать коноплю. Женщина 1972 года рождения обустроила у себя дома целую плантацию с пышными кустами. За ними она бережно ухаживала, организовала искусственное освещение, поливала и рыхлила.

«Растения женщина выращивала на веранде домовладения, где установила специализированное оборудование, предназначенное для выращивания растений в искусственных условиях. Кроме того, кусты конопли были обнаружены в надворных постройках, где также были созданы благоприятные условия для выращивания растений», - сообщил следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Руслан Гафаров.

Экспертиза показала, что такой урожай запрещен российским законодательством, поскольку конопля является наркосодержащей. Всего стражи порядка изъяли у гражданки 45 кустов и их части, готовые для изготовления марихуаны.

«По данным фактам ОМВД России по Пензенскому району были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ, а именно «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры», и части 2 статьи 228 УК РФ», - пояснил Руслан Гафаров.

Пока подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

И теги к новости: "наркотик" "конопля"... Спасибо за рекламу и просвещение.

Гость||

А оборудование эти дебилы покупают через инет и не контролируют потребление электроэнергии...

Гость||

Ну не знаю... Например, доктор Попов, утверждал, что лучше и полезнее огурцов, ничего нет. По его заявлению, главное, чтобы огурец был с пупырышками и пользовать огурец нужно не срывая.

Имя: Гость
Комментарий:

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