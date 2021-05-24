В Пензенском районе у женщины изъяли 45 кустов конопли

24.05.2021 | 18:28

В то время как другие садоводы и огородники высаживают помидоры, огурцы и капусту, жительница Пензенского района решила выращивать коноплю. Женщина 1972 года рождения обустроила у себя дома целую плантацию с пышными кустами. За ними она бережно ухаживала, организовала искусственное освещение, поливала и рыхлила.

«Растения женщина выращивала на веранде домовладения, где установила специализированное оборудование, предназначенное для выращивания растений в искусственных условиях. Кроме того, кусты конопли были обнаружены в надворных постройках, где также были созданы благоприятные условия для выращивания растений», - сообщил следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Руслан Гафаров.

Экспертиза показала, что такой урожай запрещен российским законодательством, поскольку конопля является наркосодержащей. Всего стражи порядка изъяли у гражданки 45 кустов и их части, готовые для изготовления марихуаны.

«По данным фактам ОМВД России по Пензенскому району были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ, а именно «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры», и части 2 статьи 228 УК РФ», - пояснил Руслан Гафаров.

Пока подозреваемая находится под подпиской о невыезде.