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Криминал

Под Пензой ограбили посетительницу пляжа

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ограбления молодой посетительницы пляжа. Преступление было совершено в вечернее время в Бессоновском районе - на берегу Суры, недалеко от дачного сектора.

Жертвой ограбления стала пензячка 1994 года рождения, которая отдыхала на пляже со знакомым. Они выпили, а потом мужчина открыто похитил ее сотовый телефон и скрылся. Пострадавшая отправилась в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1989 года рождения, причастный к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Гражданин сознался в содеянном, похищенное устройство у него изъяли. Согласно ч. 1 ст. 161 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

«Полиция Пензенской области напоминает: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 или 102», - обратились к пензенцам стражи порядка.

Пострадавшим рекомендуют запомнить приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются, а также цвет, марку и регистрационный номер автомобиля (при его наличии). Это поможет оперативно задержать нарушителей.

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Гость||

как дети малые, мир не пуганных идиотов

Гость||

Вот такие нынче жёнихи?

Гость||

Они выпили, а потом мужчина открыто похитил ее сотовый телефон и скрылся.

Открыто это, как через окно открытое которое собой принёс.

Гость||

ну что сказать,мало выпили......

Гость||

Нафига такие "друзья" и "знакомые"? От них только проблемы одни. Пожить за чужой счет или стырить что нибудь у таких же как крыса, а потом считать, что это круто. Нда. Измельчал народец.

Гость||

Вспомнился Кузьмин со своей Симоной. На Рижском взморье воздух свеж, гуляет ветер моих надежд,....Симона, девушка моей мечты, Симона, королева красоты ...на неё не нужен нож, стакан беленькой и делай с ней что хошь ...

Гость||

Хорошо не обнасиловали... вот чо бойся то.

Гость||

может этого то она и не боялась. а телефон вещь дорогая, жалко

Гость||

мужики пошли.. непонятные особи. с ним женщина выпила, возможно на большее надеялась - пляж, тепло, романтика.. а он телефон украл. ну не идиот ли!

Гость||

Береги честь с молоду, а сотовый сызнова ..

Гость||

Не дала?

Гость||

Во дура))искала на ...приключения,а нашла головную боль...

Гость||

и даже не поцеловал на прощание... ирод.

Имя: Гость
Комментарий:

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