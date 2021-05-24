Под Пензой ограбили посетительницу пляжа

24.05.2021 | 09:51

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ограбления молодой посетительницы пляжа. Преступление было совершено в вечернее время в Бессоновском районе - на берегу Суры, недалеко от дачного сектора.

Жертвой ограбления стала пензячка 1994 года рождения, которая отдыхала на пляже со знакомым. Они выпили, а потом мужчина открыто похитил ее сотовый телефон и скрылся. Пострадавшая отправилась в полицию.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен мужчина 1989 года рождения, причастный к совершению данного преступления», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Гражданин сознался в содеянном, похищенное устройство у него изъяли. Согласно ч. 1 ст. 161 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

«Полиция Пензенской области напоминает: если в отношении вас совершено преступление, сразу же сообщите об этом в полицию любым удобным способом, в том числе по телефону 02 или 102», - обратились к пензенцам стражи порядка.

Пострадавшим рекомендуют запомнить приметы злоумышленников, во что они одеты, в какую сторону направляются, а также цвет, марку и регистрационный номер автомобиля (при его наличии). Это поможет оперативно задержать нарушителей.