Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|19:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензенцев просят помочь в поисках злоумышленника

Печать

Неизвестный злоумышленник, угрожая холодным оружием сотруднице одного из офисов микрофинансирования на улице Клары Цеткин, вынудил ее отдать ему более 23 000 рублей. Затем молодой человек забрал у испуганной дамы телефон и ключ от помещения, после чего закрыл дверь снаружи и скрылся.

Камеры видеонаблюдения записали происходящее. Идет розыск преступника.

«Его приметы: на вид - 18-20 лет, славянской внешности, рост - 165 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные спортивные брюки. При себе имел черную сумку через плечо, на лице - защитная маска черного цвета», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто обладает информацией о личности злоумышленника, и просят позвонить по телефонам: 598-002, 598-058, 02.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
0
 
Гость||

Я узнал его по маске! Это Илон Маск!

Гость||

Славянская внешность? Мне кажется чистый армянин.

Гость||

Судя по его переносице, он работает в швейном цеху.

Гость||

Это наш дворник.

Гость||

Это женщина!

Гость||

Это он покрасил кокушки кентавра?

Гость||

Безруков и здесь засветился!

Гость||

Навальный сбежал.

Гость||

Рост был 165 см, такая точность. Нет что бы сказать: 160= 170. А почему не 166 см?

Гость||

Трусы в клеточку, футболка с надписью Спартак? Носки с дыркой на большом пальце? Нет не видели.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте