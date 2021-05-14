Пензенцев просят помочь в поисках злоумышленника

14.05.2021 | 18:12

Неизвестный злоумышленник, угрожая холодным оружием сотруднице одного из офисов микрофинансирования на улице Клары Цеткин, вынудил ее отдать ему более 23 000 рублей. Затем молодой человек забрал у испуганной дамы телефон и ключ от помещения, после чего закрыл дверь снаружи и скрылся.

Камеры видеонаблюдения записали происходящее. Идет розыск преступника.

«Его приметы: на вид - 18-20 лет, славянской внешности, рост - 165 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные спортивные брюки. При себе имел черную сумку через плечо, на лице - защитная маска черного цвета», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто обладает информацией о личности злоумышленника, и просят позвонить по телефонам: 598-002, 598-058, 02.