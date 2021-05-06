Пензячка погибла, вмешавшись в ссору бывших супругов

06.05.2021 | 11:44

44-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве 38-летней знакомой.

По данным следствия, вечером 29 апреля мужчина пришел к бывшей жене в квартиру на улице Ульяновской. В компании вместе с ней и ее подругами он спокойно выпивал, пока не вспыхнула ссора.

Бывшие супруги начали выяснять отношения, и в их разборки вмешалась соседка, присоединившаяся к застолью позже всех.

«Злоумышленник, прихватив из квартиры нож, вытолкал женщину в подъезд, где нанес ей два удара ножом в область груди, после чего отправился спать. Потерпевшая от полученных колото-резаных ранений скончалась», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в убийстве, по решению суда пензенца заключили под стражу на время следствия.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», - заключила Евгения Воеводина.