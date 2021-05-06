Криминал

Пензячка погибла, вмешавшись в ссору бывших супругов

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44-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве 38-летней знакомой.

По данным следствия, вечером 29 апреля мужчина пришел к бывшей жене в квартиру на улице Ульяновской. В компании вместе с ней и ее подругами он спокойно выпивал, пока не вспыхнула ссора.

Бывшие супруги начали выяснять отношения, и в их разборки вмешалась соседка, присоединившаяся к застолью позже всех.

«Злоумышленник, прихватив из квартиры нож, вытолкал женщину в подъезд, где нанес ей два удара ножом в область груди, после чего отправился спать. Потерпевшая от полученных колото-резаных ранений скончалась», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Евгения Воеводина.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в убийстве, по решению суда пензенца заключили под стражу на время следствия.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», - заключила Евгения Воеводина.

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Гость||

Научим всю гейропу духовности.Чтобы знали,где островок ценностей.Да, и сразу говорю тому дурачку, что я дурачек.

Гость||

И чё？Пьяные разборки. Меньше бухать надо до потери памяти. Тут на трезвую голову неадекватов пруд пруди, а по пьяни вообще никакого чувства самообладания.

Сколько таких случаев убийств во время распития алкоголя？То и дело сообщают и показавают в новостях. Как говорят синька зло, а горбатого могила исправит. Одной алкашней меньше стало. Земля вздохнула с облегчением.

Гость||

Для 12:4

!!!!!

Гость||

Какой мужик брутальный, однако! А мог бы всех прирезать до кучи, и жену-виновницу разборок в первую очередь!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.05.2021 12:54|

И чё？Пьяные разборки.

ну да ну такие развлекалочки ни чего не обычного

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывшие супруги начали выяснять отношения, и в их разборки вмешалась соседка
Вот ей больше всех надо было. Когда дерутся две державы люлей получит третья. Народная мудрость.

Гость||

сумашедшее быдло пьяное

Гость||

Мораль:не лезь не в свое дело

Гость||

Подруга их и развела?

Гость||

Гость писал(а):

> Подруга их и развела?

Тебе накой?

Гость||

Гость писал(a):

Научим всю гейропу духовности
Ты че сказать то хотел, урод?

Гость||

Гость писал(a):

Научим всю гейропу духовности

Ты че сказать то хотел, урод?

Ты пидоров почему защищаешь?

Гость||

Гость писал(a):

> Подруга их и развела?

Тебе накой?

В поиске свободной,со свободными нравами...

Гость||

Если бы, если бы, не было б вина

Если бы водку не придумал сатана

Я б тогда на нарах не торчал

Ведь когда я выпью, то я полный криминал

Гость||

Больное общество, чем дальше тем хуже

Имя: Гость
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