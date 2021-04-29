В Русском Камешкире грабитель попал в поле зрения видеокамеры

29.04.2021 | 19:11

Видеозапись стала свидетельством ограбления в Русском Камешкире. Злоумышленник пошел на дело, скрыв лицо под маской. Его главной целью являлось содержимое платежного терминала. Мужчина прибыл налегке, даже без инструментов: преступник знал, что найдет их на прилавках этого же магазина.

«В хозяйственном отделе взял два топора, четыре гвоздодера, электрическую шлифовальную машину с отрезными дисками, с помощью которых вскрыл сейф информационно-платежного терминала банкомата, откуда похитил приемник денежных купюр с находящимися в нем денежными средствами», - сообщил следователь следственной группы ОМВД РФ по Камешкирскому району Алексей Тарасов.

Добычей ночного гостя стали 300 тысяч рублей.

За преступлением последовало неминуемое наказание. Личность подозреваемого установили полицейские. Им оказался неоднократно судимый житель Кузнецкого района, 1980 года рождения. Деньги он успел потратить на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд, а подозреваемый находится под домашним арестом.