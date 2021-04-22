В области вынесли приговор по делу о новогоднем убийстве

22.04.2021 | 08:43

В Пензенской области вынесен приговор по делу об убийстве в первый день года. Осужден 49-летний мужчина, лишивший жизни 53-летнюю сожительницу.

Преступление было совершено в Башмаковском районе. Утром 1 января мужчина и женщина, жившие в одном из домов в селе Сосновка, поссорились. Он попытался задушить ее, но она оказала сопротивление. Когда сельчанка легла на кровать, он схватил нож и ранил ее в спину. В результате жертва скончалась на месте от проникающего ранения.

Мужчина перенес тело на террасу, где его обнаружил брат злоумышленника, пришедший к паре в гости. Тот сообщил о случившемся сестре убитой.

На место преступления вызвали сотрудников полиции. Сельчанина задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла из-за нежелания его сожительницы дать ему возможность выпить алкогольные напитки. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.