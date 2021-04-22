Преподавательницу вуза в Пензе обвинили в служебном подлоге

22.04.2021 | 09:48

В Пензе 56-летнюю преподавательницу филиала Самарского университета путей сообщения обвинили в служебном подлоге.

Согласно материалам дела, в мае 2020 года женщина поставила в зачетные книжки нескольких студентов оценки за курсовой проект. Знания учащихся при этом фактически не проверялись.

В отношении преподавательницы возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Ранее двух преподавательниц того же вуза обвинили в получении взяток. 53-летняя жительница областного центра обогатилась таким образом на 260 000 рублей, ее 55-летняя коллега получила сумму, превышающую 100 000.