Криминал

Преподавательницу вуза в Пензе обвинили в служебном подлоге

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В Пензе 56-летнюю преподавательницу филиала Самарского университета путей сообщения обвинили в служебном подлоге.

Согласно материалам дела, в мае 2020 года женщина поставила в зачетные книжки нескольких студентов оценки за курсовой проект. Знания учащихся при этом фактически не проверялись.

В отношении преподавательницы возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Ранее двух преподавательниц того же вуза обвинили в получении взяток. 53-летняя жительница областного центра обогатилась таким образом на 260 000 рублей, ее 55-летняя коллега получила сумму, превышающую 100 000.

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Гость||

хахахаххааххахахаха, скорее что то не то сказала декану

Гость||

Гость писал(a):

хахахаххааххахахаха, скорее что то не то сказала декану
... или не поделилась.

Гость||

А если так будут сдавать экзамены в медицинский вузах? Кто будет лечить людей?

Имя: Гость
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