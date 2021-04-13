Пензенец вонзил вступившемуся за бабушку племяннику ножницы в живот

13.04.2021 | 10:01

В ночь на понедельник, 12 апреля, в Пензе семейный конфликт едва не закончился трагически.

В квартире многоэтажки на улице Плеханова пьяный мужчина устроил скандал. Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы в четвертом часу утра.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны немедленно прибыл по адресу и поднялся на этаж. Росгвардейцев встретила женщина. Она рассказала, что 43-летний брат начал оскорблять их мать и требовать у нее денег, а ее 26-летний сын вступился за бабушку.

Распаленный алкоголем дебошир схватил ножницы и ударил племянника в живот.

«Агрессора задержали прямо в квартире и передали сотрудникам полиции. Для оказания помощи молодому человеку была вызвана бригада скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.