Криминал

Пензенец вонзил вступившемуся за бабушку племяннику ножницы в живот

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В ночь на понедельник, 12 апреля, в Пензе семейный конфликт едва не закончился трагически.

В квартире многоэтажки на улице Плеханова пьяный мужчина устроил скандал. Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы в четвертом часу утра.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны немедленно прибыл по адресу и поднялся на этаж. Росгвардейцев встретила женщина. Она рассказала, что 43-летний брат начал оскорблять их мать и требовать у нее денег, а ее 26-летний сын вступился за бабушку.

Распаленный алкоголем дебошир схватил ножницы и ударил племянника в живот.

«Агрессора задержали прямо в квартире и передали сотрудникам полиции. Для оказания помощи молодому человеку была вызвана бригада скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

А какие ножницы кожаные?

Гость||

зверье

Гость||

читаешь, ужас какой то. новости из гарлема. безысходность, пьянство, дно.

Имя: Гость
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