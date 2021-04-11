Двум пензенцам помешали унести 54 кг железнодорожной смазки

11.04.2021 | 13:19

Двух жителей областного центра 47 и 60 лет подозревают в хищении железнодорожного имущества. Мужчины хотели унести со станции Пенза-III три емкости со смазкой по 18 кг каждая.

Сообщение о преступлении сотрудники ЛО МВД России на транспорте получили от работника железнодорожной организации. Вскоре злоумышленники были задержаны.

Выяснилось, что днем мужчины прибыли к зданию пункта технического осмотра на станции и решили унести к своему дому две емкости с антиобледенительной и одну с графитовой смазкой. Довести замысел до конца им помешали правоохранители.

Ущерб, причиненный пензенцами железнодорожной организации, превысил 9 100 рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.