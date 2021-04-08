Криминал

Житель Шемышейки напилил новогодних сосен на миллион рублей

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31-летний житель Шемышейки, решивший заработать на торговле новогодним елками, оказался в жестоком убытке и на скамье подсудимых.

20 ноября мужчина нанял двух помощников и заверил их, что рубка деревьев согласована. Все трое приехали на автомобиле УАЗ в лес возле поселка Ранго-Лисьма Шемышейского района. Они успели свалить 70 сосен, но были застигнуты с поличным.

Работники Шемышейского лесничества, получившие анонимный сигнал о незаконной рубке, немедленно выехали на место и услышали звук бензопилы, а затем увидели трех мужчин, один из которых держал инструмент.

Разрешительные документы на рубку в этом месте никому не выдавались. Общий объем древесины составил 43,12 кубометра. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценили в 1 млн 13 тыс. 107 рублей. Деревья остались на месте.

В судебном заседании свою вину подсудимый не признал. Учитывая, что у него имеется маленький ребенок, служители Фемиды приговорили его к условному лишению свободы на полтора года с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, мужчина должен будет возместить Шемышейскому лесничеству ущерб.

Бревна от спиленных сосен переданы в Управление Росимущества Пензенской области.

«Не согласившись с приговором, два защитника осужденного подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общий объем древесины составил 43,12 кубометра. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценили в 1 млн 13 тыс. 107 рублей.
кубометр почти 25 тыщ стоит?

Гость||

Не слишком для ёлок велики сосны по полкуба?

Гость||

По сравнению с губером это мелочь!

Гость||

Там один тупой типа хозяин Миша!!! Походу

Имя: Гость
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