Молодой пензенец устроил любовнику матери пытку раскаленным утюгом

01.04.2021 | 17:35

20-летний житель Пензы напал на мужчину, который время от времени сожительствовал с его матерью, и едва не изувечил его.

Молодой человек жил отдельно от родительницы. В начале января мать пожаловалась ему на поведение приходящего к ней 39-летнего мужчины, и парень решил проучить его.

4-го числа он с другом пришел в квартиру матери и стал караулить обидчика. Тот явился к дому женщины, однако не рискнул сразу зайти, а решил посмотреть, не ждет ли его опасность. Он сумел залезть на второй этаж, заглянул в окно зала и увидел сына сожительницы.

Но и молодой человек заметил мужчину. Тот спрыгнул на землю, но очень неудачно - сломал пятку и не смог бежать. Парень выскочил на улицу и затащил его в квартиру.

Решив раз и навсегда отвадить обидчика матери от ее дома, он дважды ударил его в лицо, сломав множество костей. А затем взял утюг, включил в сеть и сквозь одежду прижег мужчине плечо, поясницу и живот.

Друг парня пытался прекратить издевательства, и в конце концов мужчину отпустили. Он хотел отлежаться дома, но ему становилось все хуже, и 21 января он обратился к врачам.

«Судебно-медицинская экспертиза оценила его травмы как вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.