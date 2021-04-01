Криминал

Молодой пензенец устроил любовнику матери пытку раскаленным утюгом

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20-летний житель Пензы напал на мужчину, который время от времени сожительствовал с его матерью, и едва не изувечил его.

Молодой человек жил отдельно от родительницы. В начале января мать пожаловалась ему на поведение приходящего к ней 39-летнего мужчины, и парень решил проучить его.

4-го числа он с другом пришел в квартиру матери и стал караулить обидчика. Тот явился к дому женщины, однако не рискнул сразу зайти, а решил посмотреть, не ждет ли его опасность. Он сумел залезть на второй этаж, заглянул в окно зала и увидел сына сожительницы.

Но и молодой человек заметил мужчину. Тот спрыгнул на землю, но очень неудачно - сломал пятку и не смог бежать. Парень выскочил на улицу и затащил его в квартиру.

Решив раз и навсегда отвадить обидчика матери от ее дома, он дважды ударил его в лицо, сломав множество костей. А затем взял утюг, включил в сеть и сквозь одежду прижег мужчине плечо, поясницу и живот.

Друг парня пытался прекратить издевательства, и в конце концов мужчину отпустили. Он хотел отлежаться дома, но ему становилось все хуже, и 21 января он обратился к врачам.

«Судебно-медицинская экспертиза оценила его травмы как вред здоровью средней тяжести. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Жесть

Гость||

Если бы он его не запытал, то это сделали бы солдаты НАТО.

Гость||

1апреля веселые новости.

Гость||

Гость писал(a):

Жесть

Мужайся. Это Сурский край. Здесь живут люди, не терпящие сантиментов.

Имя: Гость
Комментарий:

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