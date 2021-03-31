Криминал

Пензенец сдал в аренду игровую приставку и лишился ее

Печать

Сдал игровую приставку в аренду и в итоге лишился своего имущества. Житель города Пензы, 1988 года рождения, разместил соответствующее объявление в интернете и нашел клиента, который взял геймерское оборудование на сутки за 500 рублей. Вот только по прошествии отведенного времени его телефон перестал отвечать.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник, после того как получил игровую приставку, сразу же продал ее знакомому за 6 000 рублей, после чего заявил об утере своего паспорта. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Подобное игровое оборудование в магазине стоит около 30 000. И для мужчины, лишившегося имущества, произошедшее стало серьезной утратой.

«Заниматься начал в пандемию - нужно было чуть-чуть зарабатывать. Было две PlayStation, решил сдавать. Законов никаких не нарушаю, а людям нравится», - рассказал потерпевший.

С таким клиентом арендодатель столкнулся впервые. А похитителю приставки теперь грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте