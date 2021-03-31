Пензенец сдал в аренду игровую приставку и лишился ее

31.03.2021 | 18:54

Сдал игровую приставку в аренду и в итоге лишился своего имущества. Житель города Пензы, 1988 года рождения, разместил соответствующее объявление в интернете и нашел клиента, который взял геймерское оборудование на сутки за 500 рублей. Вот только по прошествии отведенного времени его телефон перестал отвечать.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник, после того как получил игровую приставку, сразу же продал ее знакомому за 6 000 рублей, после чего заявил об утере своего паспорта. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

Подобное игровое оборудование в магазине стоит около 30 000. И для мужчины, лишившегося имущества, произошедшее стало серьезной утратой.

«Заниматься начал в пандемию - нужно было чуть-чуть зарабатывать. Было две PlayStation, решил сдавать. Законов никаких не нарушаю, а людям нравится», - рассказал потерпевший.

С таким клиентом арендодатель столкнулся впервые. А похитителю приставки теперь грозит лишение свободы на срок до 2 лет.